Президент підписав закон щодо звільнення від військової служби студентів денної форми навчання

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Документом вносяться зміни до статті 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та пункту 1 частини восьмої статті 26 Закону "Про військовий обов'язок і військову службу".

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Відповідно до ухвалених змін, військовослужбовці, які є студентами, аспірантами чи докторантами денної форми навчання та були призвані на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період, звільняються зі служби. Таким чином забезпечуються рівні умови щодо реалізації вищезазначеними громадянами права на освіту.

Водночас у документі зазначається, що такі особи можуть продовжувати військову службу за власним бажанням.

Зміни вступають в силу з дня, наступного за днем опублікування Закону.

Раніше УНІАН повідомляв, що Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо військовослужбовців, які є студентами або аспірантами денної форми навчання» (№1175-1) відповідно до якого студенти, аспіранти та докторанти денної форми можуть за бажанням звільнитися від мобілізації.