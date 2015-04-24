Яценюк: Акції протесту шахтарів - це спроба дестабілізувати ситуацію в країні

Про це прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк сказав у ході робочої поїздки по Київській області.

"Однією з причин акцій протесту шахтарів є спроба дестабілізації ситуації в країні. Звичайно, хтось намагається дестабілізувати ситуацію, - сказав глава уряду. - Однак ці спроби приречені на поразку, якщо ми будемо ефективно працювати".

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Такою ефективною роботою Яценюк назвав термінове проведення реформи вугільної галузі.

"Я оцінюю ситуацію у вугільній галузі як критичну. Без програми реформ виправити ситуацію буде неможливо... А шахтарі будуть стояти вічно", - сказав Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, 23 квітня біля Верховної Ради України відбувався мітинг шахтарів, які вимагали від влади виплатити борги з заробітної плати, а також відправити у відставку міністра енергетики Володимира Демчишина.

22 квітня близько 500 шахтарів пікетували Будинок уряду в центрі Києва, вимагаючи розвитку вугільної промисловості, незакриття шахт, виплати зарплат та інших соціальних виплат.