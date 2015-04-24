У міліції кажуть, що врегулювали бійку перед входом до Будинку кіно, де триває зʼїзд адвокатів

Про це йдеться у повідомленні столичного управління міліції.

"У ході мітингу група з 7 осіб намагалася увійти до приміщення. Охорона їх не впустила. Сталася штовханина. Правоохоронці врегулювали ситуацію між конфліктуючими сторонами", - сказано в повідомленні.

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Також у МВС повідомили, що пікет, який відбувається під стінами Будинку кіно, де проходить з'їзд санкціонований. "Заявку на акцію громадська організація – ініціатор пікету - подала заздалегідь. Охорону громадського порядку на місці здійснює столична міліція", - зазначено в повідомленні МВС.

Раніше УНІАН повідомляв, що невідомі у військовій формі не пропустили на з'їзд адвокатів кількох кандидатів у члени Вищої ради юстиції. Частина кандидатів та делегатів з'їзду, які не змогли потрапили на засідання, перебувають на вулиці під дверима Будинку кіно. Чи відбувається з'їзд, їм невідомо.