МЗС: 83 громадянина України в Непалі не вийшли на зв'язок

Про це УНІАН повідомив представник Міністерства закордонних справ (МЗС) Євген Перебийніс. Він сказав: «Останні дані - 149 осіб у списках, з них 83 поки не вийшли на зв'язок».

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За словами представника МЗС, люди «зв'язувалися різними способами - або з родичами, чи з посольством, або з почесним консульством».

Євген Перебийніс зазначив, що «кількість тих, хто не виходив на зв'язок, зменшується».

Він нагадав, що 26 квітня президент Петро Порошенко доручив Міністерству оборони і МЗС підготувати літак, щоб забрати постраждалих українців додому. «І зараз робота над цим триває», - підкреслив Євген Перебийніс.

Раніше МЗС України оголосив про «гарячу лінію», куди можна звертатися, перебуваючи в Непалі або у разі втрати там зв'язку з родичами: +38044 2381657, Посольство України в Індії +918826297218, emb_in@mfa.gov.ua

Як повідомлялося, 25 квітня в Непалі сталися потужні землетруси. Кількість жертв, за останніми даними, перевищила 3300 осіб, постраждалих - понад 6,5 тис. Також близько 90 осіб загинули в сусідніх країнах, включаючи Індію і Китай. На Евересті через сходження лавин, викликаних землетрусом, загинули щонайменше 17 людей, більше 60 отримали травми.