Статус учасника бойових дій отримали близько 21,5 тисяч військових
10:44, 28 квітня 2015Суспільство
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Статус учасника бойових дій отримали близько 21,5 тис. військовослужбовців, які брали участь в АТО.
REUTERS
Про це повідомила представник Міністерства оборони, полковник Вікторія Кушнір.
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"Статус учасника бойових дій надано близько 21,5 тис. військовослужбовцям Збройних сил України, які безпосередньо брали участь у проведенніантитерористичної операції", - підкреслила Вікторія Кушнір.
Також вона зазначила, що в Міноборони триває робота щодо надання статусу учасника бойових дій бійцям АТО.
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