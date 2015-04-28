Статус учасника бойових дій отримали близько 21,5 тисяч військових

Статус учасника бойових дій отримали близько 21,5 тис. військовослужбовців, які брали участь в АТО.

Про це повідомила представник Міністерства оборони, полковник Вікторія Кушнір. Читайте такожПорошенко вимагає пришвидшити процедуру надання статусу учасника АТО "Статус учасника бойових дій надано близько 21,5 тис. військовослужбовцям Збройних сил України, які безпосередньо брали участь у проведенніантитерористичної операції", - підкреслила Вікторія Кушнір. Також вона зазначила, що в Міноборони триває робота щодо надання статусу учасника бойових дій бійцям АТО.

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