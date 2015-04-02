Понад 60 тисяч військових упродовж року взяли участь в АТО на Донбасі

Понад 60 тисяч військовослужбовців упродовж року взяли участь в антитерористичній операції на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник відділу комплектування старшинами, сержантами військової служби за контрактом кадрового центру Збройних сил України Тарас Заболотний сьогодні на прес-конференції в Києві.

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«На цей час в зоні проведення АТО брали участь більше 60 тисяч військовослужбовців, це загальна кількість всього за рік, з урахуванням ротацій, замін», - зазначив він.

«Більш детальні цифри не підлягають розголошенню», - додав Заболотний.