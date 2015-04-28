СБУ затримала екс-депутата парламенту Криму, якого розшукували за державну зраду

Про це повідомив радник голови СБУ Маркіян Лубківський у Facebook.

"На пропускному пункті Каланчак у Херсонській області Службою безпеки спільно з Державною прикордонною службою України затриманий колишній депутат ВР АР Крим Василь Ганиш", - відзначив радник голови СБУ.

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Лубківський нагадав, що Ганиша було оголошено в розшук та висунуто підозру за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

"Ближчим часом співробітники СБУ доставлять В.Ганиша до Києва, де його вже чекають слідчі Генеральної прокуратури", - зазначив він.