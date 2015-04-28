Москаль розпорядився заборонити залізничний рух на окуповану Луганщину (документ)
19:22, 28 квітня 2015Суспільство
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Голова Луганської військово-цивільної адміністрації Геннадій Москаль підписав розпорядження про обмеження та заборону залізничного руху та руху автотранспорту на окуповані території в двох точках на лінії розмежування вогню.
Залізничний рух на ділянці "Сентянівка – Світланово" заборонено / УНІАН
Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на його сайті.
Згідно з документом, з 1 травня рух на окуповані території через пункт пропуску "Лисичанськ – Гірське – Золоте – Первомайск" буде обмежено, а залізничний рух на ділянці "Сентянівка – Світланово" заборонено.
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Розпорядження Москаля / moskal.in.ua
Розпорядження Москаля / moskal.in.ua
Як повідомляв УНІАН, раніше Москаль заявив, що рух вантажного транспорту та автобусів на окуповані території через єдиний діючий на Луганщині пункт пропуску буде заборонено.
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