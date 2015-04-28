В Україні ще з 10 квітня триває п’ята хвиля мобілізації - Кабмін

Про це повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Як зазначається в повідомленні, таке рішення було прийнято з метою недопущення зниження боєздатності частин і підрозділів вітчизняного війська, створення умов для якісної підготовки призваного особового складу та проведення своєчасного звільнення військовослужбовців, які були призвані за мобілізацією у 2014 році.

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«Це дало змогу провести якісне оповіщення, медичне обстеження, професійно-психологічний відбір особового складу та якісне комплектування команд відповідними фахівцями. Перших мобілізованих було направлено до навчальних підрозділів 22 квітня», - говориться в повідомленні, а також зауважується, що кількість громадян, які підлягають мобілізації, визначається Генеральним штабом Збройних Сил України, виходячи із обсягів, необхідних для заміни особового складу, який відслужив встановлений термін служби, та необхідності укомплектування військових організаційних структур, які переводяться на штати воєнного часу.

«З певних причин, обумовлених інтересами державної безпеки, Генеральний штаб Збройних Сил України не надавав цієї інформації широкого розголосу з перших днів початку п’ятої хвилі мобілізації, та не називає точної чисельності тих, хто буде мобілізований»,- підкреслюється в повідомленні.