ДСНС: Причиною пожежі в Чорнобильській зоні міг бути підпал або необережне поводження з вогнем

Причиною пожежі в Чорнобильській зоні міг бути умисний підпал чи необережне поводження з вогнем.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив тимчасово виконуючий обов’язки голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Зорян Шкіряк.

"Не виключено, що мова йде про умисний підпал або ж необережне поводження з вогнем", - сказав Шкіряк.

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Як повідомляв УНІАН, пожежа на території комплексу лісового господарства «Чорнобильська пуща» у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення в районі сіл Буряківка, Рудня-Іллінецька, Глинка, Лубянка Іванківського району на площі близько 320 га виникла 28 квітня о 12.45.

За даними прес-служби ДСНС, станом на 6.00 29 квітня «фронт пожежі на території лісового господарства «Чорнобильська пуща» у Зоні відчуження оточений і зупинений».