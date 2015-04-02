Кіхтенко оприлюднив розпорядження про заборону продажу військовим алкоголю на Донеччині

Про це йдеться у розпорядженні керівника Донецької військово-цивільної адміністрації Олександра Кіхтенка, яке оприлюднене на сайті Донецької ОДА.

Згідно з розпорядженням, органи влади на місцях повинні попередити про цю заборону суб'єкти господарювання та населення.

Правоохоронці повинні щотижня інформувати обласну владу про факти порушення даного розпорядження.

Читайте такожВійськовий прокурор: винуватці ДТП у Костянтинівці були п'яні, їм загрожує до 10 років ув'язнення

Розпорядженням рекомендовано командирам військових частин, військовослужбовці яких перебувають на території Донецької області, посилити контроль щодо недопущення розпивання пива, алкогольних і слабоалкогольних напоїв військовослужбовцями, військовозобов'язаними та резервістами під час проходження зборів на території військових частин, військових об'єктів і виконання ними обов'язків військової служби у нетверезому стані. У випадку, якщо такі випадки будуть, командири повинні про це повідомити військового прокурора Донецького гарнізону.

У розпорядженні рекомендується військовому прокурору Донецького гарнізону посилити нагляд над дотриманням вимог законодавства про заборону розпивання таких напоїв військовослужбовцями, військовозобов'язаними та резервістами під час проходження зборів на території військових частин, військових об'єктів і виконання ними обов'язків військової служби.

Раніше УНІАН повідомляв, що донецький губернатор ввів заборону на продаж алкоголю військовим.