У Луганській області заборонили продавати алкоголь військовим

Як йдеться в повідомленні прес-служби Москаля, для мінімізації ризиків терористичних актів, захисту національної безпеки та запобігання правопорушенням на більшій частині області запроваджено тимчасові режимні обмеження.

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Зокрема, на прикордонних територіях області забороняється: здійснення польотів на безпілотних і легкомоторних літальних апаратах, проведення відео-, кіно- та фотозйомки місцевості (ця заборона не стосується працівників ЗМІ), а також виконання стрибків і польотів з використанням парашутів; мисливство та рибна ловля (для недопущення нещасних випадків через боєприпаси, що не вибухнули); рух автомобілів дорогами, які відсутні в реєстрі автомобільних доріг і ведуть до кордону поза пунктами пропуску; скупчення колон і тривалі зупинки автотранспорту; перебування іноземців без відповідної реєстрації; проведення туристичних подорожей; перевезення зброї без спецдозволів; використання у транспорті радіостанцій (за винятком спецтранспорту); з 22.00 до 5.00 ранку перебування в населених пунктах осіб без документів; продаж спиртних напоїв військовослужбовцям.

Тимчасові режимні обмеження запроваджуються в 9-ти з 12-ти районів Луганської області (тих, які межують з Росією та окупованими територіями), а продаж військовим алкоголю - також у трьох містах обласного підпорядкування - Сєверодонецьку, Лисичанську та Рубіжному.