В Одесі суд конфіскував турецьке судно, яке займалося контрабандою в українській зоні Чорного моря



Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної прикордонної служби України, 28 квітня відбулося судове засідання з розгляду справи щодо порушення капітаном турецької рибопромислової шхуни ZOR законодавства про виключну (морську) економічну зону України.

Суд виніс рішення про конфіскацію шхуни разом з навігаційним обладнанням на користь держави. Також знищенню підлягають знаряддя лову, в цілому це 10 кілометрів сітки. Після оголошення рішення суду екіпаж шхуни, забравши особисті речі, вибув з міжнародного аеропорту «Одеса» до Стамбула.

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Крім того, ще на початку квітня капітан шхуни добровільно відшкодував Одеському загону морської охорони видатки на суму майже 290 тис. грн.

У прес-службі нагадали, що 24 березня в Чорному морі при взаємодії прикордонної авіації і морської охорони була затримана браконьєрська шхуна. Тоді екіпаж літака «Даймонд», що здійснював моніторинг виключної (морської) економічної зони України, помітив порушників в 40 милях від острова Зміїний. Плавзасіб не мав ніяких ознак державної приналежності. Під час подальшого спостереження пілоти зафіксували, як рибалки почали ставити сітки. Про ситуацію відразу доповіли командиру корабля морської охорони «Миколаїв», який вийшов на затримання порушників. Через деякий час прикордонники морської охорони наздогнали і затримали браконьєрів. Під час перевірки шхуни були виявлено камбальні сітки і сухий лід, а також встановлено, що назва шхуни ZOR (прапор Туреччини).