Соціологи з'ясували, що хвилює людей у різних країнах світу - українці турбуються про гроші
У ході масштабного дослідження Організації економічного співробітництва і розвитку Better Life Index, в якому взяли участь 60 тисяч осіб з 180 країн, вдалося з'ясувати цінності жителів різних держав.
Рейтинг дозволяє порівняти добробут в різних країнах по 11 аспектам, які ОЕСР виділила в якості найважливіших показників фізичних умов і якості життя, пише Новое Время з посиланням на Independent.
Серед них – безпека, доходи, здоров'я, освіта, задоволення від життя і інші важливі аспекти.
Відвідувачам сайту було запропоновано створити і поділитися своїм власним Індексом Кращого Життя з моменту його заснування у 2011 році.
Організація економічного співробітництва і розвитку зазначає, що будь-який користувач може створити свій власний індекс, тому результати не можуть представляти статистично точні дані. Відповіді, що оновлюються щодня, були згруповані за країнами, віком і статтю і представлені на інтерактивній карті.
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Українці найбільше переживають через гроші: головною темою для тривог в Україні є дохід. Через свої доходи також переживають жителі Саудівської Аравії, Конго та Анголи.
Росіян найбільше турбує їх здоров'я, а у жителів США гостро стоїть проблема незадоволеності власним життям. Питання здоров'я також хвилюють жителів таких країн, як Китай і Канада.
Тривоги через безпеку долають жителів Гондурасу і Казахстану, а про проблеми навколишнього середовища дуже стурбовані в Словенії, Грузії і Новій Гвінеї.