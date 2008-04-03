Мешканці Донецької області 62% грошей витрачають на харчі

У середньому житель Донецької області витрачає сьогодні на продовольство 62% свого щомісячного доходу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції губернатор Донецької області Володимир ЛОГВИНЕНКО.

За його словами, "62% від загального рівня доходів населення нашої області витрачає на продовольство".

Зіставляючи ці цифри з європейськими показниками, В.ЛОГВИНЕНКО зазначив: "Якщо говорити про європейські стандарти, а ми сьогодні зобов`язані про це говорити, то на одну людину на продукти харчування там витрачається 30% доходів, а в Донецькій області - 62%".

Крім того, він констатував, що "мінімальний споживчий кошик у 2007 році на жителя Донецької області становив 553 грн., а в першому кварталі 2008 року вона піднялася до суми 653 грн".

В.Логвиненко підкреслив, що вже утворилася різниця в 100 грн. і додав: "При цьому в законі про бюджет закладено, що мінімальний споживчий кошик становить сьогодні 647 грн". "Тобто тут вже теж існує розрив для нашої області", - додав губернатор.