Рятувальники обіцяють ліквідувати пожежу в Чорнобильській зоні впродовж двох днів

Як передає кореспондент УНІАН про це він сказав на брифінгу в Києві.

"День-два - буде повна ліквідація", - заявив Чечоткін.

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"Після повної ліквідації ми ще будемо залишати наші підрозділи в районі пожежі, і потім цю територію ми передаємо знову Держлісагенству для того, щоб вони вже далі здійснювали свої заходи відповідно до компетенції", - повідомив заступник голови ДСНС.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня на території комплексу лісового господарства "Чорнобильська пуща" в Зоні відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення в районі сіл Буряківка, Рудня-Іллінецька, Глинка, Луб'янка Іванківського району на площі близько 320 га виникла пожежа. 29 квітня о 10.30 пожежу було локалізовано.

30 квітня Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що підвищення радіаційного фону через пожежі в Чорнобильській зоні відчуження і Київській області не зафіксовано.

Також у ДСНС повідомили, що на даний час за результатами повітряної розвідки відкритих вогнищ загорянь не виявлено, поширення вогню немає.