Понад 200 рятувальників та 35 одиниць техніки задіяні у ліквідації пожежі під Чорнобилем - Шкіряк

Понад 200 рятувальників та 35 одиниць техніки задіяні у ліквідації пожежі на території «Чорнобильської пущі». Про це сказав виконуючий обов’язки Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Зорян Шкіряк, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

За його словами, завдяки вчасному залученню пожежної авіації вдалося «збити верхню пожежу» та оточити головні джерела загорань.

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«Ситуація повністю контрольована, і у разі необхідності будуть нарощені сили та залучені підрозділи ДСНС із Житомирської області та міста Києва, а також підрозділи МВС та Нацгвардії», - повідомив Шкіряк.

Він зазначив, що на цей час тривають заходи щодо локалізації пожежі, ймовірною причиною якої став підпал або необережне поводження з вогнем, підкреслюється в повідомленні.