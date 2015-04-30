Відкритих осередків пожежі в Чорнобильській зоні не виявлено, поширення вогню немає - ДСНС

Як передає кореспондент УНІАН про це повідомив заступник голови ДСНС Микола Чечоткін на брифінгу в Києві.

За його словами, 28 квітня о 12.45 до служби порятунку Київської області надійшло повідомлення про пожежу окремими осередками на трьох лісових кварталах на території спеціалізованого комбінату «Чорнобильська пуща». Підрозділи ДСНС локалізували пожежу о 10.30 29 квітня.

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«На цей час за результатами повітряної розвідки відкритих осередків не виявлено, розповсюдження вогню відсутнє, явних загроз та відкритого вогню немає», - запевнив Чечоткін.

Він повідомив, що «залучені до гасіння сили продовжують проливання окремих лісових ділянок, де спостерігається тління».

До ліквідації лісової пожежі залучено сили загальною чисельністю 305 осіб та 51 одиниця техніки, у тому числі від ДСНС - 253 особи і 39 одиниць техніки та 4 мотопомпи, від комплексу лісового господарства «Чорнобильська пуща» - 3 автоцистерни, 3 авторозливні станції, 4 трактори із плугами, 2 допоміжні автомобілі та 52 особи.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Чорнобильській зоні лишилися тільки окремі осередки загорянь лісової підстилки на площі 70 гектарів.