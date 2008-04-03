Нафтогаз має гроші, але не може їх заплатити за газ

Голова Комітету Верховної Ради з питань ПЕК та ядерної безпеки Микола Мартиненко звинуватив уряд у накопиченні боргу за газ обсягом два мільярди доларів та заявив, що цей борг неухильно зростає. Уряд спростував ці закиди.

«Нафтогаз України» має гроші, але не може їх заплатити за газ через те, що, намагаючись уникнути витіснення з ринку, посередники не подають фінансових документів, повідомив в інтерв‘ю «Німецькій хвилі» головний радник голови «Нафтогазу України» Іван Діяк. Він звинуватив Москву в прихованій підтримці цього саботажу: «НАК «Нафтогаз України» не винен Росії. Він винен за два місяці «Укргазенерго», а далі Газпрому повинна платити «Росукренерго». Але ж «Газпром» завжди висуває претензії НАК «Нафтогаз України». Уряд та президент мають дійти спільної думки щодо газової політики, зазначають експерти Київського міжнародного енергетичного клубу. За їхніми словами, відсутність єдності всередині держави послаблює позиції України на переговорах з Москвою та викликає стурбованість європейських партнерів.