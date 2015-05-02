У трьох містах Донеччини відновили мовлення українських каналів

11:56, 02 травня 2015
Суспільство
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У трьох містах Донецької області з допомогою військовослужбовців відновили мовлення українських каналів.

/ slon.ru

Як повідомляє Міністерство оборони України у Twitter, мовлення українських телевізійних каналів запустили у Слов’янську, Краматорську та Артемівську.

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Нагадаємо, раніше у Слов'янську на горі Карачун почали відновлювати телевежу.

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