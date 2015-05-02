У трьох містах Донеччини відновили мовлення українських каналів
11:56, 02 травня 2015Суспільство
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У трьох містах Донецької області з допомогою військовослужбовців відновили мовлення українських каналів.
Ілюстрація / slon.ru
Як повідомляє Міністерство оборони України у Twitter, мовлення українських телевізійних каналів запустили у Слов’янську, Краматорську та Артемівську.
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Військові допомогли запустити мовлення українських телевізійних каналів на Слов’янськ, Краматорськ та Артемівськ
— Defence of Ukraine (@DefenceU) May 2, 2015
Нагадаємо, раніше у Слов'янську на горі Карачун почали відновлювати телевежу.
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