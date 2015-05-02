Міжнародна пошукова місія на місці катастрофи рейсу МН17 завершена
21:12, 02 травня 2015Суспільство
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Останки останніх семи голландців, які були в числі пасажирів малайзійського авіалайнера, збитого бойовиками над Донбасом, повернуті на батьківщину.
REUTERS
Офіційні особи і сотні родичів загиблих зустрічали військовий літак з сімома трунами на авіабазі в Нідерландах, передає Бі-бі-сі.
Читайте такожРосійський солдат виклав у мережу маршрут "Бука", яким було збито МН17 (фото)Представники голландської влади заявили, що пошуки загиблих офіційно завершено. Всі, хто знаходилися на борту рейсу MH17 298 осіб загинули 17 липня 2014 року, коли літак, що слідував з Амстердаму в Куала-Лумпур, був збитий бойовиками на сході України.
Міжнародна пошукова місія на місці катастрофи рейсу МН17 завершена
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