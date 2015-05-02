Міжнародна пошукова місія на місці катастрофи рейсу МН17 завершена

Офіційні особи і сотні родичів загиблих зустрічали військовий літак з сімома трунами на авіабазі в Нідерландах, передає Бі-бі-сі.

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