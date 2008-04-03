П`яний водій протаранив машину ДАІ

На Тернопільщині нетверезий водій в’їхав у автомобіль ДАІ, травмувавши інспектора.

Як повідомив кореспондентові УНІАН старший інспектор обласної Державтоінспекції Микола ЛЕЦКАЛЮК, ДТП трапилося у місті Заліщики. Мікроавтобус “Рено-Трафік” в’їхав у автомобіль “Москвич”, який щойно зупинили інспектори ДАІ. А “Москвич” врізався у службову машину ДАІ ВАЗ-2107, при цьому один з інспекторів отримав травму.

“Спочатку думали, що нічого серйозного. Але до кінця дня старшому прапорщику стало погано і він звернувся до медиків, які виявили у нього закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку”, – сказав М.ЛЕЦКАЛЮК.

Як з’ясувалося, 21-річний водій “Рено-Трафік” перебував у нетверезому стані. Автомобіль порушника забрали на штрафмайданчик, міру покарання для нього визначить суд.