Макаревич знявся в українському ролику до Дня пам'яті (відео)
09:00, 05 травня 2015Суспільство
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Легендарний російський музикант Андрій Макаревич знявся у ролику до Днів пам'яті та примирення під назвою "щоб пам'ятали".
Макаревич: якої миті Гітлер вирішив, що йому все зійде з рук?
Ролик вийшов в ефір українських каналів.
"Якої миті Гітлер вирішив, що йому все зійде з рук? У 1938 році, коли він напав на Чехословаччину, а світ цього наче й не помітив? Чи в 1939-му, коли Радянський Союз підписав з Німеччиною пакт про ненапад - і вони удвох роздерибанили Польщу? Якісь країни думали, що їх це не торкнеться. Хтось спостерігав з-за океану, у підсумку всього цього світ втратив 54 мільйони людей", - каже музикант на відео.
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