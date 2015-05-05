Макаревич знявся в українському ролику до Дня пам'яті (відео)

Ролик вийшов в ефір українських каналів.

"Якої миті Гітлер вирішив, що йому все зійде з рук? У 1938 році, коли він напав на Чехословаччину, а світ цього наче й не помітив? Чи в 1939-му, коли Радянський Союз підписав з Німеччиною пакт про ненапад - і вони удвох роздерибанили Польщу? Якісь країни думали, що їх це не торкнеться. Хтось спостерігав з-за океану, у підсумку всього цього світ втратив 54 мільйони людей", - каже музикант на відео.

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