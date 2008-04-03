Чотири шахраї заволоділи 31 квартирою в Дніпропетровську

Співробітники управління УМВС у Дніпропетровський області затримали організовану злочинну групу в складі однієї жінки та трьох чоловіків, які шахрайським методом заволоділи 31 квартирою, що раніше належали мешканцям Дніпропетровська.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник УМВС області генерал-лейтенант міліції Олександр БОБИЛЬОВ сьогодні на прес-конференції у Дніпропетровську.

За його словами, шахраї знаходили серед своїх майбутніх жертв малозабезпечених громадян, фіктивно оформлювали документи на придбання їх житла, а потім переселяли власників квартир у помешкання з «нелюдськими умовами».

О.БОБИЛЬОВ зазначив, що відносно членів організованої групи шахраїв порушено кримінальну справу за ст. 190 п. 4 Кримінального кодексу України (шахрайство в особливо великих розмірах, скоєних злочинною групою).

Санкція за даною статтею передбачає від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

О.БОБИЛЬОВ також підкреслив, що в ході розслідування кримінальної справи щодо шахрайства квартирами підозрюються кілька нотаріусів Дніпропетровська, які допомагали шахраям в оформленні документів на житло.