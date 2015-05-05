Літак для евакуації українців Іл-76 планує приземлитися в Катманду о 17.30 - МЗС

Про це повідомила УНІАН заступник директора Департаменту політики і комунікацій МЗС України Олена Ващенко.

«Ми отримали дозвіл на посадку літака в аеропорту Катманду на 20.15 за місцевим часом. За Києвом це буде 17.30», - сказала Ващенко.

За її словами, після того, як літак буде завантажено, він вилетить в Україну.

Як повідомляв УНІАН, кількість жертв землетрусу в Непалі становить понад 7 тис. осіб, постраждалих – більш як 14,3 тис.

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За даними МЗС, загальна кількість громадян України, які на момент землетрусу могли перебувати в Непалі, становить 210 осіб. До списку осіб, які бажають евакуюватися, внесено близько 100 українців.

30 квітня для евакуації українців вилетів Іл-76 Міноборони. Він зробив тимчасову посадку в Делі, де з’ясувалося, що літак потребує ремонту. Деталі для ремонту передавали з України.

Cьогодні, 5 травня, українському літаку надали дозвіл на посадку в Катманду.