У Криму скорочують кількість класів з українською мовою викладання - Лутковська

Про це йдеться у Щорічній доповіді Уповноваженого Верховної Ради з прав людини про стан додержання та захисту прав і свобод людини за 2014 рік, оприлюдненій на сайті омбудсмена.

«Якщо у 2013-2014 навчальному році в загальноосвітніх навчальних закладах українську мову вивчали понад 162,7 тис. дітей, то в 2014-2015 навчальному році - лише 39,1 тис. дітей, що в чотири рази менше», - сказано в доповіді Валерії Лутковської.

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Уповноважений наголошує також на тому, що у Криму відбувається не лише скорочення класів з викладанням українською мовою, а й скорочення мережі україномовних шкіл. Так, якщо на початок 2013-2014 навчального року функціонувало 7 загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою викладання, то на початок 2014-2015 навчального року - чотири таких заклади.

«З огляду на тенденції, які відбуваються на окупованій Російською Федерацією території АР Крим, є загроза повної ліквідації навчальних закладів з українською мовою навчання та обмеження права дітей, які проживають на зазначеній території, вивчати державну мову», - наголошується у доповіді.

Раніше Лутковська заявляла, що Крим за рік перетворився на півострів страху.