У рідному селі Балоги з`явиться вулиця Балогівська

У рідному селі глави Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ - Завидове Мукачівського району на Закарпатті - з’явиться вулиця Балогівська.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН сільський голови Завидове Дмитро ФЕНЬОВ.

Зокрема, за його словами, таким чином буде відновлено ще одну історичну назву вулиці.

Відтак, сказав він, замість «Горького» вулиця називатиметься «Балогівська» (з наголосом на третьому складі).

«Восторжествує справедливість, адже раніше ця вулиця називалася «Балогівський бік», бо на ній жило багато людей на прізвище Балога. Потім у радянські часи її перейменували на ім. Горького», - сказав Д.ФЕНЬОВ.

Він додав, що назву вулиці змінюють у зв’язку із розпорядженням голови Закарпатської ОДА Олега ГАВАШІ про відновлення історичних назв вулиць та вшанування жертв Голодомору.