На вихідні синоптики обіцяють дощ, у Карпатах - з мокрим снігом

На вихідних в Україні очікується хмарна погода з опадами у вигляді дощу, в Карпатах - з мокрим снігом.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Зокрема, 4 квітня часом дощі, вночі та вранці у південній частині та західних областях місцями туман. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 9-14°, на сході до 16°. В Карпатах дощ з мокрим снігом; температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла.

5-6 квітня хмарно з проясненнями, дощі. Вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 8-13°, у східній половині до 16°. В Карпатах часом дощ з мокрим снігом; температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла.

7-8 квітня невеликі, місцями помірні дощі (у Карпатах, а 8 квітня і в прикарпатських областях подекуди з мокрим снігом), в окремих районах грози; лише у південній частині, а 8 квітня і у східних областях переважно без опадів.

Температура вночі 3-9° тепла, вдень 11-17°, у південній частині до 19°, 8 квітня у західних областях вночі 0-6° тепла, вдень (і у північних областях) 8-14° тепла; у Карпатах вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла.

Завтра у Києві синоптики також прогнозують дощ, вдень невеликий. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 9-11°.

5-6 квітня - хмарно з проясненнями. Часом невеликий дощ (вночі 5 квітня помірний). 6 квітня вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 8-13°.

Вночі 7 квітня та вдень 8 квітня у столиці невеликий дощ, в решту часу без істотних опадів. Температура вночі 3-8° тепла; вдень 7 квітня 11-16°, 8 квітня 9-14°.