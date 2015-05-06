У Миколаєві засудили довічно чоловіка, який підірвав багатоповерхівку, щоб приховати вбивство

Про це повідомляє прес-служба миколаївської прокуратури.

Трагедія сталася 9 червня минулого року у 5-ти поверховому житловому будинку № 28 по вул. Молодогвардійській у м. Миколаєві.

Встановлено, що чоловік познайомившись з потерпілою та дізнавшись, що в неї вдома є значна суму коштів та цінне майно, вирішив вчинити розбійний напад на жінку з метою заволодіння її майном.

Він під приводом спільного вживання спиртних напоїв, разом з потерпілою потрапив до її квартири, розташованої на п’ятому поверсі будинку, задушив жінку, заволодів грошима та золотими виробами потерпілої на загальну суму понад 27 тисяч гривень і перерізав шланг, яким поєднувалася газова плита із газопроводом, внаслідок чого стався вибух побутового газу.

Унаслідок вибуху було зруйновано 5 квартир будинку.

Читайте такожВ Миколаєві під завалами виявлено тіло загиблої жінки (уточнена)Дії засудженого кваліфіковано за ч.4 ст.187, ч.2 ст.194 та п.6 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України (розбій, умисне знищення або пошкодження майна, умисне вбивство з корисливих мотивів).

У судовому засіданні стороною обвинувачення вина чоловіка в інкримінованих йому злочинах повністю доведена.

Судом задоволено позови потерпілих та Департаменту житлово-комунального господарства м. Миколаєва на суму майже 1,5 млн грн.