Іл-76 з евакуйованими українцями має вилетіти з Баку о 23.00
14:57, 06 травня 2015Суспільство
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Літак Міністерства оборони Іл-76 з евакуйованими з Непалу громадянами України, що приземлився в аеропорту Баку, має вилетіти до Києва о 23.00.
З Баку Іл-76 вилетить сьогодні пізно ввечері / Bohdan Kutiepov / facebook.com
Про це повідомляє Міністерство закордонних справ. "Силами посольства України в Азербайджані, МНС Азербайджану та інших відповідних служб цієї країни забезпечено транспортування, поселення в готель та харчування людей", – йдеться в повідомленні.
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На борту літака перебувають 76 громадян України й 11 іноземців – із Грузії, Польщі, Росії та Франції. Ці люди на українському літаку увечері 5 травня залишили Непал, в якому 25 квітня стався землетрус.
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