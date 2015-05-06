Іл-76 з евакуйованими українцями має вилетіти з Баку о 23.00

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ. "Силами посольства України в Азербайджані, МНС Азербайджану та інших відповідних служб цієї країни забезпечено транспортування, поселення в готель та харчування людей", – йдеться в повідомленні.

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На борту літака перебувають 76 громадян України й 11 іноземців – із Грузії, Польщі, Росії та Франції. Ці люди на українському літаку увечері 5 травня залишили Непал, в якому 25 квітня стався землетрус.