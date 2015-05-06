Кучма: зниклими безвісти на Донбасі вважаються 1460 людей

Такі цифри після засідання контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі назвав представник України, колишній президент Леонід Кучма, передає 112.UA.

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"Сьогодні ця цифра була озвучена - 1460 безвісти зниклих. І це на тлі тисяч загиблих. 399 знаходяться в полоні", - заявив він на прес-конференції в Мінську.

Леонід Кучма також підкреслив, що це є однією з найбільших проблем, і на сьогоднішньому засіданні було прийнято рішення займатися нею "більш предметно".

Нагадаємо, контактна група по врегулюванню ситуації на Донбасі засідала 6 травня в Мінську. У зустрічі в закритому форматі взяли участь спеціальний представник ОБСЄ Хайді Тальявіні, другий президент України Леонід Кучма, представник російської сторони Азамат Кульмухаметов, представники так званих "ДНР" і "ЛНР" Денис Пушилін і Владислав Дейнего.

Як стало відомо, серед результатів роботи групи – призначене на 19 травня засідання підгрупи з безпеки.