Кучма: зниклими безвісти на Донбасі вважаються 1460 людей

19:27, 06 травня 2015
Суспільство
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Кількість зниклих безвісти в зоні бойових дій на Донбасі становить 1460 чоловік, ще близько 400 знаходиться в полоні.

Кучма назвал количество пропавших без вести на Донбассе / Фото УНИАН

Такі цифри після засідання контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі назвав представник України, колишній президент Леонід Кучма, передає 112.UA.

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"Сьогодні ця цифра була озвучена - 1460 безвісти зниклих. І це на тлі тисяч загиблих. 399 знаходяться в полоні", - заявив він на прес-конференції в Мінську.

Леонід Кучма також підкреслив, що це є однією з найбільших проблем, і на сьогоднішньому засіданні було прийнято рішення займатися нею "більш предметно".

Нагадаємо, контактна група по врегулюванню ситуації на Донбасі засідала 6 травня в Мінську. У зустрічі в закритому форматі взяли участь спеціальний представник ОБСЄ Хайді Тальявіні, другий президент України Леонід Кучма, представник російської сторони Азамат Кульмухаметов, представники так званих "ДНР" і "ЛНР" Денис Пушилін і Владислав Дейнего.

Як стало відомо, серед результатів роботи групи – призначене на 19 травня засідання підгрупи з безпеки.

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