В Україні зареєстровано понад 1,26 мільйона переселенців - Мінсоцполітики

Про це повідомляється на сайті Міністерства соціальної політики України.

"Станом на 6 травня 2015 року, за даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій, взято на облік 1 262 400 переселенців або 941 764 родини з Донбасу і Криму", - сказано в повідомленні Мінсоцполітики.

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У Мінсоцполітики також повідомили, що 348 434 сімей звернулися по грошову допомогу, 300 281 з них таку допомогу призначено.

Всього переселенцям перерахували 1,12 млрд гривень, зазначили у міністерстві.

Нагадаємо, на початку квітня УНІАН повідомляв, що у регіонах України станом на 6 квітня взято на облік 1 млн 213 тис. 011 переселенців, або 892 тис. 161 родину, з Донбасу і Криму.