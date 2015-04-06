Через анексію Криму і війну на Донбасі в Україні вже більше мільйона переселенців

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства соціальної політики, посилаючись на дані структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій.

При цьому 329 тис. 303 сім'ї звернулися за призначенням грошової допомоги, 297 тис. 642 з них таку допомогу призначено, йдеться в повідомленні.

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Всього ж отримувачам перераховано 890,1 млн грн, зазначили в Мінсоцполітики.