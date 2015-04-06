Через анексію Криму і війну на Донбасі в Україні вже більше мільйона переселенців
18:50, 06 квітня 2015Суспільство
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В регіонах України станом на 6 квітня взято на облік 1 млн 213 тис. 011 переселенців, або 892 тис. 161 родина, з Донбасу і Криму.
REUTERS
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства соціальної політики, посилаючись на дані структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій.
При цьому 329 тис. 303 сім'ї звернулися за призначенням грошової допомоги, 297 тис. 642 з них таку допомогу призначено, йдеться в повідомленні.
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Всього ж отримувачам перераховано 890,1 млн грн, зазначили в Мінсоцполітики.
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