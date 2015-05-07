Кримські міста перевели на російський телефонний код

Про це повідомив у четвер "міністр зв'язку" Дмитро Полонський.

"Сьогодні ми даємо старт і повністю переходимо на російську систему нумерації. Всі існуючі номери абонентів в Криму залишаються без змін", — повідомив Полонський, пише РИА Новости.

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"Міністр" зазначив, що Крим придбав достатній номерний ресурс для збереження існуючих номерів всіх абонентів. Тарифи на зв'язок не змінюються.

Набір кримського телефону фіксованого зв'язку з мобільного телефону буде починатися з комбінації "+7 365", з телефону фіксованого зв'язку за межами Криму — з комбінації "8 365".