Шкіряк слідом за Храмовою стверджує, що сам оплатив поїздку в Непал

Про це пише Громадське.ТБ

«Я перебував у цьому відрядженні за власний рахунок», - зазначив Шкіряк.

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Також Шкіряк повідомив, що дана операція обійшлася дешевше, ніж планувалося. Зокрема, із виділених 280 тисяч гривень для мобільного рятувального комплексу направлено 158,68 тис грн, з яких використано 56 тисяч гривень.

Крім цього керівник ГСФС заявив, що його "нічого не тримає на цій посаді, крім бажання змінити прогнилу систему".

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