Активісти озвучили можливі версії розстрілу міліціонерів у Києві колишніми добровольцями

Як пише Новое время, попередньо озвучені Міністерством внутрішніх справ обставини злочину розходяться з версією ряду активістів, які були безпосередньо знайомі з затриманими за підозрою у його вчиненні.

Так, серед озвучених версій – помста, грабіж та ідеологічний конфлікт. Згідно з офіційною версією міліції, в ніч вбивства четверо молодих людей пограбували АЗС, взявши з каси близько 800 грн. При розпочатій по гарячих слідах спробі затримання грабіжників були вбиті двоє міліціонерів, троє поранені. Також був убитий один зі злочинців.

Незабаром, як наголошується, активісти назвали прізвища затриманих – Віта Заверуха, Андрій Романюк, Вадим Пінус, Микола Монишенко, Євген Вішалок. Всі вони, включаючи дівчину, були активістами Майдану, а потім брали участь добровольцями в АТО у складі батальйонів "Айдар", "Азов", "Шахтарськ".

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На думку Кирила Сергєєва, голови Товариства ветеранів АТО, перестрілці між міліцією та молодими чоловіками, що сталася в якомусь парку, а не на заправці, передувала сварка на ґрунті того, що молоді люди були активістами Майдану, а співробітники міліції під час протестів перебували по інший бік барикад в прямому сенсі.

Як зазначає видання, ще за однією версією, злочинці навмисне розстріляли колишніх співробітників "Беркута" саме на грунті помсти.

Разом з тим деякі активісти, зокрема представники організації Дорожній контроль, посилаючись на дані міліцейського ефіру в ніч убивства, звертають увагу на низку нестиковок у справі.

У той же час, за словами одного з активістів Майдану Євгена Карася, знайомі підозрюваних у вбивстві впевнені, що там була якась підстава.

«Вони кажуть: якщо вони кудись і стріляли, то точно не грабували заправку. Я на заправку теж поїхав. На заправці підтверджують, що стріляли, стріляли в заправника з автомата, що йому прострелили руку. Обличчя вони, зрозуміло, впізнати не можуть – це було вночі. Я так зрозумів, грабіжники навіть в масках були. Були це ті пацани чи ні – зрозуміти складно», - розповів активіст.

Крім цього, за версією МВС, міліцейський джип розстріляли у дворі, а потім кинули гранату.

«Реально його розстріляли посеред дороги. Виглядає так, що насправді не джип когось доганяв, а хто-то порівнявся з джипом та його зрешетив. Тобто більше схоже на версію, що хтось розстріляв патруль беркутівців», - зазначив Карась.

За словами активіста, є запис з відеокамери заправки, яку чомусь не викладали. Карась також зазначив, що у міліцейському ефірі в ту ніч було орієнтування не на пограбування заправки, а по розстріляному патрулю, але «це може бути виключно міліцейський технічний момент».

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Карась стверджує, що є багато інших нестиковок: «по тому ж штурму приміщення, в якому вони (підозрювані) перебували в момент затримання. Є дві версії. Одні кажуть, що був штурм, інші - що все було тихо».

З іншого боку, на думку активіста, що це угруповання, яке збиралося робити якісь радикальні політичні акції.

«Вони явно збиралися когось застрелити. Вони були дуже розчаровані (подіями в країні після Майдану). І на війні почали дуже песимістично все оцінювати. Вони пройшли Айдар, Металіст, всі ці перемир'я, котли. Вони все це переживали, у них реально планку зірвало, і вони були в кроці від насильства», - припустив Карась.