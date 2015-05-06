Підозрювані у вбивстві міліціонерів у Києві проходили службу в добровольчих батальйонах - міністр

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав після відвідання Навчально-наукового інституту підготовки фахівців для підрозділів міліції громадської безпеки, психологічної служби та Національної гвардії України, де проходять підготовку кадети Патрульної служби МВС.

"Кілька осіб із цих людей проходили службу в добровольчих батальйонах. Буде офіційне повідомлення слідства, і ми про це скажемо", - сказав Аваков.

Читайте такожСуд обрав запобіжний захід трьом підозрюваним у вбивстві міліціонерів у КиєвіВін зазначив, що в інтересах слідства не може назвати, скільки підозрюваних проходили службу і в якому батальйоні.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 4 травня двоє міліціонерів загинули і троє отримали важкі поранення під час переслідування підозрюваних у розбійному нападі на АЗС у Києві.

Міліція затримала трьох злочинців. Ще один був убитий у перестрілці. В затриманих вилучено цілий арсенал зброї, зокрема, автоматичну зброю, гранатомет і вибухівку.