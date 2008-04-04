Прогноз: зростання економіки в Україні сповільниться, але будет високим

Зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2008 році становитиме 6,6%. Про це йдеться в звіті Erste Bank про аналіз економічної ситуації в Україні і перспективи на майбутнє.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції співголова департаменту макроекономіки і ринків облігацій Erste Group Юрай КОТЬЯН.

«За нашими оцінками, зростання економіки України в 2008 році трохи сповільниться, але все одно буде високим, на рівні 6,6%», - сказав Ю.КОТЬЯН.

За оцінкою експертів банку, інфляція в Україні до середини поточного року перевищить 20% у річному вимірюванні, а до кінця року почне знижуватися.

"З другої половини року відбудеться уповільнення темпів інфляції. Наш прогноз на 2008 рік - 15,2%", - сказав аналітик Erste Bank Віктор СТЕФАНИШИН.

Експерти банку прогнозують, що прямі іноземні інвестиції в Україну в 2008 році становитимуть близько 11 млрд. дол.

За оцінкою Erste Bank, надходження від приватизації в 2008 році в Україні перевищать заплановані 1,7 млрд. дол. і становитимуть приблизно 4-5 млрд. дол., а уряду вдасться утримати дефіцит держбюджету на рівні 2%.

Як повідомлялося, за підсумками січня-лютого 2008 року інфляція в Україні становила 5,7%, зростання ВВП - 5,8%. Держбюджет на 2008 рік заснований на прогнозі інфляції на рівні 9,6% при зростанні реального ВВП 6,8%.