Шахта «Степова» досі горить

У с. Глухів Сокальського району Львівської області на шахті "Степова" ДП "Львіввугілля", де 2 квітня на горизонті 550 м в тупиковій зоні конвеєрного штреку виникла пожежа з обвалом породи, трьома відділеннями Львівсько-Волинського гірничорятувального загону Мінвуглепрому проводяться роботи з гасіння пожежі.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, рятувальники продовжують підготовку до ізоляції (гіпсовими вибухостійкими перемичками) аварійної дільниці. Жертв та постраждалих немає. Робота шахти з видобутку вугілля тимчасово призупинена.

На місці події працює оперативна група Головного управління МНС в Львівській області.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок ввечері у Львівській області на шахті „Степова” ДП „Львіввугілля” внаслідок пожежі було евакуйовано 87 гірників.