В Україні покажуть традиційну культуру народів Європи
200 майстрів представлять ремесла та їх традиційні технології.
З 15 по 17 травня до Дня Європи у Мистецькому Арсеналі в Києві вперше відбудеться Міжнародний фестиваль традиційних культур «ЕтноСвіт», в рамках якого буде презентовано спеціальну платформу «ЕтноЄвропа».
Про це повідомляє сайт "Мистецького арсеналу".
"200 майстрів з України та країн світу представлятимуть ремесла та їх традиційні технології, відкриваючи таємниці створення справжніх мистецьких рукотворних шедеврів. Серед гостей фестивалю представники таких країн, як: Франція, Греція, Білорусь, Литва, Грузія, Узбекистан, Туреччина та інші", - зазначається в повідомленні.
Проект має на меті створити платформу для культурного обміну, глибшого пізнання інших культур та інтеграції України у культурний світовий простір.
Читайте такожПутін "пояснив" Меркель, чому СРСР пішов на угоду з ГітлеромНа відвідувачів Мистецького Арсеналу чекатимуть: ярмарок традиційних ремесел, виставки унікальних колекцій кераміки, виставка давніх українських музичних інструментів та спеціальна музична програма від Київського кобзарського цеху, дитячий простір (традиційні ігри, забави, майстер-класи), традиційна кухня з різних куточків світу та запашний козацький куліш.
Також відбудуться виступи фольклорних гуртів, майстер-класи з традиційних танців України, Грузії, Білорусії, Литви, ярмарок літератури про культуру та традиції, показ фільмів про зниклі та живі традиції, про людей, побут та ремесла різних країн світу.