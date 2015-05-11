В Україні покажуть традиційну культуру народів Європи

00:11, 11 травня 2015
Суспільство
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200 майстрів представлять ремесла та їх традиційні технології.

З 15 по 17 травня до Дня Європи у Мистецькому Арсеналі в Києві вперше відбудеться Міжнародний фестиваль традиційних культур «ЕтноСвіт», в рамках якого буде презентовано спеціальну платформу «ЕтноЄвропа».

Про це повідомляє сайт "Мистецького арсеналу".

"200 майстрів з України та країн світу представлятимуть ремесла та їх традиційні технології, відкриваючи таємниці створення справжніх мистецьких рукотворних шедеврів. Серед гостей фестивалю представники таких країн, як: Франція, Греція, Білорусь, Литва, Грузія, Узбекистан, Туреччина та інші", - зазначається в повідомленні.

Проект має на меті створити платформу для культурного обміну, глибшого пізнання інших культур та інтеграції України у культурний світовий простір.

Читайте такожПутін "пояснив" Меркель, чому СРСР пішов на угоду з ГітлеромНа відвідувачів Мистецького Арсеналу чекатимуть: ярмарок традиційних ремесел, виставки унікальних колекцій кераміки, виставка давніх українських музичних інструментів та спеціальна музична програма від Київського кобзарського цеху, дитячий простір (традиційні ігри, забави, майстер-класи), традиційна кухня з різних куточків світу та запашний козацький куліш.

Також відбудуться виступи фольклорних гуртів, майстер-класи з традиційних танців України, Грузії, Білорусії, Литви, ярмарок літератури про культуру та традиції, показ фільмів про зниклі та живі традиції, про людей, побут та ремесла різних країн світу.

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