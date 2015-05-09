Могеріні нагадала Євросоюзу про потребу в єдності перед привидом війни

Про це вона сказала у заяві з нагоди Дня Європи, повідомляє Європейська правда.

З нагоди Дня Європи і 65-річчя Декларації Шумана, якою було започатковане Європейське співтовариство вугілля та сталі, а пізніше – Євросоюз, Могеріні нагадала Євросоюзу про єдність.

"9 травня 1950 року Роберт Шуман закликав народи Європи об'єднатися і унеможливити війну на нашому континенті. 65 років потому його ідея про мир та єдність є як ніколи актуальною" - заявила очільниця європейської дипломатії.

Читайте такожНа Заході побоюються, що єдиний фронт проти агресії РФ в Україні почне руйнуватися - польські ЗМІ"Оскільки привид війни повернувся на наш континент, наша єдність залишається нашою найбільшою силою" - наголосила Могеріні.

За її словами, будувати єдність на основі різноманіття складно, але "постійне співробітництво і копіткі переговори ведуть нас до консенсусу, який міцний як скеля".

"Зараз це те, що нам необхідно досягти і на міжнародному рівні" - сказала вона.

Верховний представник ЄС наголосила, що святкування Дня Європи - це погляд не лише в минуле, а й в майбутнє.

"Покласти край війні означає подолання розбіжностей і об'єднання колишніх ворогів", - зазначила Могеріні.