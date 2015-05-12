Вибух в Енергодарі, внаслідок якого загинув військовий, кваліфіковано як умисне вбивство

Як повідомили УНІАН у керівництві Запорізького главку міліції, «у зв'язку з вибухом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу ("умисне вбивство").

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У той же час, в міліції зазначили, що дана кваліфікація застосована «виключно з метою отримання підстави для проведення всіх необхідних експертиз для встановлення обставин події», хоча основна версія на сьогоднішній день – самогубство.

«Вже встановлено, що в момент події чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння. Так само встановлено, що вибухнула граната Ф-1 і є свідчення, які дають підстави з великою часткою ймовірності стверджувати, що мало місце самогубство», - розповіли в міліції.

Як повідомляв УНІАН, 11 травня в Енергодарі Запорізької області в одній з квартир багатоквартирного будинку по вул. Юності стався вибух в результаті якого загинув 27-річний чоловік – військовослужбовець 37-го батальйону територіальної оборони, який після короткострокової відпустки не повернувся в частину перед її черговою відправкою в зону АТО.