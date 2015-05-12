В Енергодарі внаслідок вибуху в квартирі загинув військовослужбовець, який не повернувся до частини

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків із громадськістю ГУ МВС України у Запорізькій області, 11 травня о 14.20 до Енергодарського райвідділу міліції надійшло повідомлення про те, що в одній із квартир багатоквартирного будинку по вул. Юності стався вибух.

"Виїхавши на місце події, працівники міліції встановили, що в результаті вибуху з балкона однієї з квартир випав громадянин, 1988 р. н., з рваними ранами тіла. Від отриманих травм чоловік помер на місці події», - повідомили у ВЗГ.

Читайте такожНа Сумщині двоє чоловіків підірвалися на гранаті, привезеній із зони АТО, один із них померЗа інформацією заступника військового комісара Запорізької області Михайла Логвинова, загиблий - військовослужбовець 37-го батальйону територіальної оборони, який після короткострокової відпустки не повернувся до частини перед її черговою відправкою до зони проведення антитерористичної операції.

Наразі на місці події продовжують працювати співробітники міліції, вибухотехнічної служби та криміналісти.

Обставини та причини вибуху встановлюються.