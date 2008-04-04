На святкування Дня Перемоги Київ витратить 1,8 млн. грн

На організацію та підготовку святкувань з нагоди Дня Перемоги з міського бюджету Києва передбачено витратити 1 млн. 797 тис. грн.

Про це йдеться в розпорядженні Київської міської держадміністрації № 477, оприлюдненому на офіційному веб-порталі столичної влади.

Розпорядження передбачає, зокрема, що у Києві на День Перемоги (9 травня) ветерани війни матимуть можливість безкоштовного проїзду в пасажирському транспорті незалежно від форми власності і до 10 хвилин безоплатного телефонного зв`язку.

Забезпечити такі послуги для ветеранів в столиці доручено Головному управлінню транспорту, зв`язку та інформатизації КМДА.

10 хвилин безкоштовних телефонних розмов стосуватимуться міського, міжміського і міжнародного (в межах країн СНД) телефонного зв`язку.

Окремим пунктом розпорядження передбачено надання одноразової адресної матеріальної допомоги ветеранам війни м. Києва.

Також заплановано придбання путівок для лікування ветеранів війни та праці.

Розпорядженням КМДА затверджена Програма загальноміських заходів із відзначення Дня Перемоги в столиці. Згідно з нею, 9 травня з 10.00 до 11.00 запланований урочистий проїзд колони ветеранів Великої Вітчизняної війни і проходження військових оркестрів вулицею Хрещатик і Майданом Незалежності. З 14.00 до 16.00 на Майдані Незалежності відбудеться тематична зустріч представників міських громадських організацій ветеранів війни м. Києва.

На території Меморіального комплексу “Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років" (вул. І.Мазепи, 44) з 12.00 до 16.00 пройде урочистий мітинг, буде запалений Вогонь Слави, після чого запланований концерт майстрів мистецтв і творчих аматорських колективів міста.

У Програмі відзначення річниці Перемоги також передбачене проведення 5 травня з 15.00 до 17.30 урочистих зборів і масове театралізоване концертне дійство в Національному Палаці мистецтв “Україна”.

Розпорядженням КМДА передбачено художньо-декоративне оформлення Києва до святкування Дня Перемоги, вітання ветеранів Великої Вітчизняної війни – мешканців столиці України святковими поштовими листівками тощо.

Передбачається, що 9 травня в центрі Києва буде перекрито дорожній рух по вул. Хрещатик, Майдану Незалежності, Європейській площі на час проведення святкових заходів і по вул. Грушевського, площі Слави та вул. І.Мазепи на час переїзду учасників урочистих заходів до Меморіального комплексу "Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років".