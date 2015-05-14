Завтра північний вітер принесе до України зливи і похолодання

13:55, 14 травня 2015
Суспільство
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У п'ятницю, 15 травня, в більшості областей України похолодання принесе атмосферний фронт з північного заходу Європи, але на півдні ще буде тепло – протягом дня до 20-25 градусів тепла.

REUTERS

В Україні очікуються дощі, грози, на півночі та сході місцями опади досягнутий сильних значень. На решті території ймовірні локальні грозові дощі, повідомляє «Оpogode».

У західній частині очікуються дощі з грозами, вдень припинення опадів. Температура повітря вночі 7-12 градусів тепла, вдень 11-16 градусів тепла.

У північних областяхочікуються дощі, грози, вночі сильні дощі. Температура повітря вночі 9-14 градусів тепла, вдень 12-17 градусів тепла.

У центральній частині пройдуть грозові дощі. Температура повітря вночі 9-14 тепла, вдень 12-17 градусів тепла.

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У східних областях - грозові дощі, вдень місцями сильні опади. Температура повітря вночі 9-14 тепла, вдень 10-17 градусів тепла.

У південній частині очікуються місцями дощі, можливі грози. Температура повітря вночі 10-15 тепла, вдень 20-25 градусів тепла.

У Києві вночі передбачається сильний дощ, вдень - помірний, увечері - невеликий. Температура повітря вночі 9-12 градусів тепла, вдень 15-17 градусів тепла.

Вітер в Україні очікується північно-західний, 5-12, на півночі місцями пориви 15-20 м/с.

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