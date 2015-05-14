Криворіжець намагався продати на ринку бойову гранату

У Кривому Розі Дніпропетровської області в середу, 13 травня, співробітники міліції затримали раніше судимого 30-річного місцевого жителя, який намагався продати гранату Ф-1 на одному з ринків Жовтневого району.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв'язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області.

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За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Раніше УНІАН повідомляв, що столичні правоохоронці затримали 32-річного киянина, у якого вилучили арсенал зброї та боєприпасів, вивезених із зони АТО.