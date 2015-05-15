На Дніпропетровщині знешкодили закладений диверсантами вибуховий пристрій на залізниці (фото)

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

«Служба безпеки України спільно з МВС та ДСНС України попередили вчинення диверсії на Придніпровській залізниці. Правоохоронці вчасно знешкодили закладений зловмисниками саморобний вибуховий пристрій, особи диверсантів встановлюються», - сказано в повідомленні.

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Як додали у прес-центрі, про підозрілі пластикові пакети на залізничному перегоні «Миколаївка - Богуслав» поінформували правоохоронців представники громадської організації «Спілка мисливців та риболовів».

«На місце події негайно виїхала оперативно-слідча група, яка виявила 25 пластикових пакетів із вибуховою сумішшю та деталі саморобного вибухового пристрою – дроти, з’єднані з мобільним телефоном, і електричний датчик руху. Вибуховий пристрій знешкоджено. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії зі встановлення кола осіб, які готували злочин на важливому об’єкті інфраструктури регіону», - повідомили у прес-центрі.

СБУ звертається до громадян із проханням бути пильними, звертати особливу увагу на підозрілих осіб і предмети, залишені на мостах та шляхопроводах, і для своєчасного й оперативного реагування на можливі терористичні загрози та ефективного захисту стратегічно важливих об'єктів негайно повідомляти важливу інформацію на телефони «гарячих ліній» СБУ.

Нагадаємо, раніше в СБУ повідомили, що на Харківщині у День Перемоги готували диверсію на залізниці.