У житловому будинку Москви стався вибух

У Москві в багатоповерховому житловому будинку на вулиці Академіка Корольова, 8 стався вибух.

Як повідомляє Лента.ру, інцидент трапився близько 19:00 за місцевим часом (18:00 за київським). Дві квартири практично повністю знищено вибухом, у будинку почалася пожежа.

У гасінні вогню беруть участь 15 пожежних розрахунків, пожежі надано другий номер за п’ятибальною шкалою складності.

За відомостями "Сити-ФМ", горять чотири поверхи будинку – з дев`ятого до дванадцятого.

Відомостей про потерпілих у результаті вибуху поки не надходило.

Відбувається евакуація мешканців під`їзду, в якому стався вибух. За деякими даними, в результаті вибуху сталося часткове обвалення перегородок і перекриттів будівлі.

За інформацією телеканалу НТВ, обвалилися стіни на 8 і 9 поверхах будівлі.

ЗМІ повідомляють, що будинок не було газифіковано, усі мешканці користувалися електричними плитами.