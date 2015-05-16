Жителі Сум відзначають День Європи

Як передає кореспондент УНІАН, святкування проходить за підтримки Сумської міської ради, міської організації «Центр європейських ініціатив», Сумського центру дозвілля молоді.

Читайте такожПорошенко: Україна здійснює реформи, щоб стати справжньою європейською державоюМи підтвердили свій європейський вибір під час Революції гідності, продовжуємо відстоювати свою позицію та боронити схід держави. Україна – серце Європи, тому ми маємо розуміти культуру і традиції спільноти, до якої прагнемо. Суми – частина європейської держави, а долучившись до святкувань, місто підтверджує свій європейський вибір», – сказав міський голова Сум Олександр Лисенко під час офіційного відкриття свята.

За його словами, місто відчуває підтримку європейських країн, яку надають Україні з перших днів кризи. Особливо відчутна дружня рука міст-побратимів, серед яких Враца (Болгарія), Целлє (Німеччина), Люблін (Польща), Ґожув Вєлькопольскі (Польща), Волен (Швейцарія).

Лисенко вручив грамоти міського голови найактивнішим євроклубам за активну участь у вихованні європейської свідомості, сприянні процесам євроінтеграції та формуванні у дітей загальноєвропейського світогляду.

Цьогоріч вперше в Сумах впроваджується проект «Ніч музеїв», який є надзвичайно популярним у країнах Європи. У рамках проекту передбачено виставки у галереях та музеях міста. Всі презентації сплановані таким чином, щоб відвідувачі встигли побувати на відкритті кожної з виставок, а також мати час повернутися до того залу, який їм найбільше сподобався. Кожна з виставок триватиме до пізньої ночі.

Крім того, фішкою цьогорічного свята стало прикрашання дерев вторинними матеріалами 28-ма євроклубами міста у стилі країн ЄС та фестиваль європейської кухні за участі сумських ресторанів і кафе.

Cвяткування Днів Європи у місті проходить 14-16 травня із залученням молоді, аматорських та професійних колективів, євроклубів та жителів міста.