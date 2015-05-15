Президент Європарламенту Шульц привітав українців з Днем Європи

Відео з привітанням розмістило Представництво ЄС в Україні на своїй сторінці в соцмережі. "У цьому році це святкування набуло особливого значення", - зазначив Мартін Шульц у зверненні. "Те, що сьогодні відбувається в Україні, стосується всіх європейців", - підкреслив він.

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"У часи Майдану ви відважно виходили на вулиці, бо хотіли жити у вільному і демократичному суспільстві. Ви сміливо стояли, і багато хто з вас віддали своє життя заради права самостійно вирішувати свою долю", - нагадав президент Європарламенту.

"З підписанням Угоди про асоціацію з ЄС ви твердо обрали європейський шлях, і ми підтримуємо ваш європейський вибір", - зазначив Мартін Шульц.

"Багато роботи ще попереду, і щоб втілити відновлення і перетворення і програму реформ, за які взялася ваша країна, потрібна велика наполегливість, зосередженість і терпіння", - зазначив президент Європарламенту.

За словами Мартіна Шульца, на цьому шляху ЄС буде виражати Україні "повну підтримку і тверду солідарність".